Gaziantep Basketbol galibiyete kilitlendi

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, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftakarşısından özellikle ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koymalarına rağmen mağlubiyetin önüne geçemediklerini bildirdi.Bu hafta evlerinde 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğine vurgulayan Sırp teknik adam, tüm hazırlıkların bu hedef doğrultusunda yapıldığını belirtti.Taraftar desteğiyle maçı kazanmalarının daha kolay olacağına inandıklarını belirten Markovic, şunları kaydetti:maçının ikinci yarısındaki oyunu bu hafta da ortaya koyarsak galibiyet kaçınılmaz olur. Maç Gaziantep’te olacağı için taraftar da ikinci kozumuz olacak. Taraftarla bütünleşip bu maçı kazanmak ve ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz. Bu konuda da başarılı olabileceğimize inanıyorum."Ligde 26. hafta maçları öncesi Gaziantep Basketbol 7 galibiyet, 18 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.AA