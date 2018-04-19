Galatasaray, UEFA ile ikinci zirveyi gerçekleştirecek

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Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre;(FFP) Komitesi'ne yaptığı sunum sonrası ikinci görüşmeye hazırlanıyor. UEFA'da 'Hakimler Kurulu' olarak görev yapan heyetin bu ay sonuna dek sarı-kırmızılı kulübü'ye çağıracağı ve toplantı yapacağı öğrenildi.FFP ile ilgili karar, mayıs ayı sonunda çıkacak. UEFA'nın 26 Mayıs'taki Galatasaray başkanlık seçimini bekleyeceği ifade edildi. 2.5 senelik Dursun Özbek döneminde 147 milyon Euro zarar eden kulübe, UEFA 30 milyon Euro zarar hakkı tanımıştı. 117 milyon Euro fazla zarar eden Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz, UEFA'dan 3-4 yıllık mali disiplin kriterlerini barındıran uzun vadeli anlaşma talep etti. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile benzer mali işbirliklerine giden UEFA'nın Roma ve Porto ile de 3-4 yıllık anlaşmalar yaptığı ifade edildi.