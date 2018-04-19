Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün Alanya’ya gidecek.Sarı-kırmızılı takım bu akşam saat 18.00’de Alanya’da bir antrenman gerçekleştirecek.Galatasaray’ınmaçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: