Galatasaray'dan Jefferson Farfan bombası!

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Fatih Terim Maicon'u sildi!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Adı'la transfer dedikodularına karışanhakkında bir iddia da Peru basınından geldi.Peru'da yayım yapanadlı internet sitesi "" başlığıyla bir haber yayımladı.Haberde kariyerini'da sürdüren 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için'un 2014-15 sezonu için de teklif yaptığı fakat Perulunun o dönem'te kalmayı tercih ettiği hatırlatıldı.Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun yıllıkdolar istediği kaydedildi.