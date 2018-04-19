Galatasaray, Antalya'ya geldi

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
- MENÜ
- MENÜ
ŞİFREMİ UNUTTUM
Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
AKTİVASYON KODU TALEBİ
Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
ÜYE GİRİŞ DURUM
19 Nisan 2018, Perşembe 18:27
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12