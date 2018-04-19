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Galatasaray'a Cavanda şoku!

Daniel Opare’nin Augsburg’da kadro dışı bırakılması Galatasaray’ı da etkiledi. Standard Liege Cavanda’yı almak yerine bonservisi elindeki Ganalı sağ beke yöneldi.

19 Nisan 2018, Perşembe 14:56

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Galatasaray’dan kiralık olarak Standard Liege forması giyen Luis Cavanda ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belçikalı futbolcu sezon başında 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.4 milyon euro satın alma opsiyonuyla gönderilmişti. 
 
Cavanda düşünülürken, Opare çıktı 

Standard’da iyi bir performans sergileyen ve istikrarlı olarak forma giyen Cavanda’nın bonservisinin alınması beklense de son anda ummadık bir gelişme yaşandı. Belçika ekibi, aynı zamanda eski futbolcusu olan bir diğer sağ bek Daniel Opare’yi kadrosuna katmaya karar verdi. 
 
Belçika’ya çalışmaya gitti 

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Daniel Opare’nin Augsburg’da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılması, sürecin buralara kadar gelmesine neden oldu. Süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu özel izin alarak Belçika’ya gitti ve çalışmalarını burada bireysel olarak sürdürmeye başladı. 
 
Kulübe gitti, görüşmede bulundu 

Standard Liege Kulübü’ne de giderek ziyaretlerde bulundu, burada yöneticiler ve teknik ekip ile görüştü. Augsburg ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Opare’ye bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle Belçika ekibinin Cavanda yerine Opare’yi kadrosuna katmaya karar verdiği savunuldu. (Skorer)


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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
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  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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