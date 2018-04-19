Galatasaray'a Cavanda şoku!





Cavanda düşünülürken, Opare çıktı

Belçika’ya çalışmaya gitti

Kulübe gitti, görüşmede bulundu





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





kiralık olarak Standard Liege forması giyenile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belçikalı futbolcu sezon başında 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.4 milyon euro satın alma opsiyonuyla gönderilmişti.Standard’da iyi bir performans sergileyen ve istikrarlı olarak forma giyen Cavanda’nın bonservisinin alınması beklense de son anda ummadık bir gelişme yaşandı. Belçika ekibi, aynı zamanda eski futbolcusu olan bir diğer sağ bekkadrosuna katmaya karar verdi.Bir dönemforması da giyen Daniel Opare’nindisiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılması, sürecin buralara kadar gelmesine neden oldu. Süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu özel izin alarak Belçika’ya gitti ve çalışmalarını burada bireysel olarak sürdürmeye başladı.Kulübü’ne de giderek ziyaretlerde bulundu, burada yöneticiler ve teknik ekip ile görüştü. Augsburg ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Opare’ye bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle Belçika ekibinin Cavanda yerine Opare’yi kadrosuna katmaya karar verdiği savunuldu. (Skorer)