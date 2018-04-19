FIFA'dan Sporting Lizbon ve Benfica'ya ceza

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Dünya futbolunun patronu; resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda Avrupa futbolunun önemli kulüplerive'ya ceza verdiğini açıkladı.Yapılan açıklamada Sporting Lizbon ve Benfica'ya transfer görüşmelerine üçüncü şahısların girmesine neden oldukları nedeniyle sırasıylaveİsviçre frangı ceza verildiği açıklandı.Celta Vigo'ya kesilen 65 bin İsviçre frangı tutarındaki cezanın ise hem ITMS (Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi) yoluyla kontrat hazırlamaktan hem de Benfica'nın, kulüp bağımsızlığına müdahale etmesinin önünü açan sözleşme imzalamaktan ötürü uygulandığı kaydedildi.