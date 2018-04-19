  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Fenerbahçe Doğuş - Baskonia 2. maç hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ikinci maçında Baskonia ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaşacak. ilk maçı Fenerbahçe 82-73 kazanmayı başarmıştı. Peki, Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

  • - A
  • + A
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia 2. maç hangi kanalda, saat kaçta?
Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ilk maçında rakibini mağlup eden Fenerbahçe Doğuş rakibini ikinci kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, ikinci karşılaşmayı da kazanarak 2’de 2 yapmaya çalışacak.

Karşılaşmayı, Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan) ve Fernando Rocha (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia 2. maç hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, beIN Haber ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi nesine.com üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe 1-0 öne geçti!

Fenerbahçe Doğuş, serinin ilk maçında rakibini 82-73 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Kostas Sloukas 10 sayı ve 11 asist üreterek double-double yaparken, 22 verimlilik puanıyla da maçın en değerli ismi oldu. Takımımızda Brad Wanamaker 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist; Jan Vesely ise 13 sayı ve 8 ribaund üretti. Başarılı şutör James Nunnally de 13 sayı buldu. Jayson Granger’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Baskonia’da ise Tornike Shengelia 16 sayı ve 6 ribaund, Rodrigue Beaubois 13 sayı ve 6 ribaund buldu. Arjantinli oyun kurucu Vildoza’nın 12 sayı ürettiği mücadelede çift haneli sayılara ulaşan diğer bir Baskonia oyuncusu da 11 sayıyla Matt Janning idi.
 
Fenerbahçe Doğuş’un Baskonia karşısında aldığı 82-73’lük galibiyet, takımın üst üste 10. Play-off galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague tarihinde en uzun Play-off galibiyet serisini elinde bulunduran takım olarak da dikkat çekiyor.

3. maç İspanya'da
 
Üç maç kazanan takımın 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenecek Final Four organizasyonunda yer alacağı seride üçüncü karşılaşma, 24 Nisan Salı günü TSİ 22:00’de Baskonia’nın ev sahipliğinde Fernando Buesa Arena’da oynanacak. Gerekmesi halinde dördüncü karşılaşma yine Fernando Buesa Arena’da ve 26 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de oynanacak. Serinin 5. maça uzaması halinde ise son mücadele yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 1 Mayıs Salı günü oynanacak. Beşinci karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak ve gerekmesi durumunda gününde de değişiklik yapılabilecek.

Geçmiş Karşılaşmalar
 
Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle EuroLeague sahnesinde 2000 yılından bugüne dek 18 kez karşılaştı ve bu mücadelelerde yedi kez galip geldi. Bu sezon oynanan üç karşılaşmada da gülen taraf Fenerbahçe Doğuş oldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de rakibine karşı ilk deplasman galibiyetine de bu sezon oynanan karşılaşmada ulaştı.
 
2017-18 Fenerbahçe Doğuş 82-73 Kirolbet Baskonia 
2017-18 Fenerbahçe Doğuş 79-74 Baskonia
2017-18 Baskonia 69-83 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 Fenerbahçe 74 – 79 Baskonia Vitoria Gasteiz
2016-17 Baskonia Vitoria Gasteiz 86 – 52 Fenerbahçe
2015-16 Fenerbahçe 88 – 77 Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz (Final Four)
2014-15 Laboral Kutxa Vitoria 93 – 76 Fenerbahçe Ülker
2014-15 Fenerbahce Ulker 91 – 90 Laboral Kutxa Vitoria
2013-14 Laboral Kutxa Vitoria 95 – 73 Fenerbahçe Ülker
2013-14 Fenerbahçe Ülker 98 – 64 Laboral Kutxa Vitoria
2012-13 Laboral Kutxa Vitoria 87 – 67 Fenerbahçe Ülker
2012-13 Fenerbahce Ülker 75 – 97 Laboral Kutxa Vitoria
2011-12 Caja Laboral 90 - 85 Fenerbahçe Ülker
2011-12 Fenerbahçe Ülker 66 – 69 Caja Laboral
2008-09 Fenerbahce Ülker 69 – 81 Tau Ceramica
2008-09 Tau Ceramica 80 – 70 Fenerbahçe Ülker
2007-08  Fenerbahçe Ülker 75 – 59 Tau Ceramica
2007-08 Tau Ceramica 103 – 84 Fenerbahce Ülker
 
İki takım 1998-1999 sezonunda EuroLeague’in eski formatında da ilk turda aynı grupta yer almıştı. İstanbul’daki maçı 96-75 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 63-57 yenilmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »