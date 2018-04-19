Fenerbahçe Doğuş - Baskonia 2. maç hangi kanalda, saat kaçta?

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Play-off turu ilk maçında rakibini mağlup edenrakibini ikinci kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, ikinci karşılaşmayı da kazanarak 2’de 2 yapmaya çalışacak.Karşılaşmayı, Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan) ve Fernando Rocha (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, beIN Haber ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi nesine.com üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.Fenerbahçe Doğuş, serinin ilk maçında rakibini 82-73 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Kostas Sloukas 10 sayı ve 11 asist üreterek double-double yaparken, 22 verimlilik puanıyla da maçın en değerli ismi oldu. Takımımızda Brad Wanamaker 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist; Jan Vesely ise 13 sayı ve 8 ribaund üretti. Başarılı şutör James Nunnally de 13 sayı buldu. Jayson Granger’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Baskonia’da ise Tornike Shengelia 16 sayı ve 6 ribaund, Rodrigue Beaubois 13 sayı ve 6 ribaund buldu. Arjantinli oyun kurucu Vildoza’nın 12 sayı ürettiği mücadelede çift haneli sayılara ulaşan diğer bir Baskonia oyuncusu da 11 sayıyla Matt Janning idi.Fenerbahçe Doğuş’un Baskonia karşısında aldığı 82-73’lük galibiyet, takımın üst üste 10. Play-off galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague tarihinde en uzun Play-off galibiyet serisini elinde bulunduran takım olarak da dikkat çekiyor.Üç maç kazanan takımın 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenecek Final Four organizasyonunda yer alacağı seride üçüncü karşılaşma, 24 Nisan Salı günü TSİ 22:00’de Baskonia’nın ev sahipliğinde Fernando Buesa Arena’da oynanacak. Gerekmesi halinde dördüncü karşılaşma yine Fernando Buesa Arena’da ve 26 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de oynanacak. Serinin 5. maça uzaması halinde ise son mücadele yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 1 Mayıs Salı günü oynanacak. Beşinci karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak ve gerekmesi durumunda gününde de değişiklik yapılabilecek.Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle EuroLeague sahnesinde 2000 yılından bugüne dek 18 kez karşılaştı ve bu mücadelelerde yedi kez galip geldi. Bu sezon oynanan üç karşılaşmada da gülen taraf Fenerbahçe Doğuş oldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de rakibine karşı ilk deplasman galibiyetine de bu sezon oynanan karşılaşmada ulaştı.2017-18 Fenerbahçe Doğuş 82-73 Kirolbet Baskonia2017-18 Fenerbahçe Doğuş 79-74 Baskonia2017-18 Baskonia 69-83 Fenerbahçe Doğuş2016-17 Fenerbahçe 74 – 79 Baskonia Vitoria Gasteiz2016-17 Baskonia Vitoria Gasteiz 86 – 52 Fenerbahçe2015-16 Fenerbahçe 88 – 77 Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz (Final Four)2014-15 Laboral Kutxa Vitoria 93 – 76 Fenerbahçe Ülker2014-15 Fenerbahce Ulker 91 – 90 Laboral Kutxa Vitoria2013-14 Laboral Kutxa Vitoria 95 – 73 Fenerbahçe Ülker2013-14 Fenerbahçe Ülker 98 – 64 Laboral Kutxa Vitoria2012-13 Laboral Kutxa Vitoria 87 – 67 Fenerbahçe Ülker2012-13 Fenerbahce Ülker 75 – 97 Laboral Kutxa Vitoria2011-12 Caja Laboral 90 - 85 Fenerbahçe Ülker2011-12 Fenerbahçe Ülker 66 – 69 Caja Laboral2008-09 Fenerbahce Ülker 69 – 81 Tau Ceramica2008-09 Tau Ceramica 80 – 70 Fenerbahçe Ülker2007-08 Fenerbahçe Ülker 75 – 59 Tau Ceramica2007-08 Tau Ceramica 103 – 84 Fenerbahce Ülkerİki takım 1998-1999 sezonunda EuroLeague’in eski formatında da ilk turda aynı grupta yer almıştı. İstanbul’daki maçı 96-75 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 63-57 yenilmişti.