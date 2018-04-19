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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak mı?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 57'nci dakikasında oyun durdu. Şenol Güneş'in başına gelen yabancı madde sonrası tecrübeli hocanın kafasına 5 dikiş atıldı ve hakem Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil etti. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş maçının durumu ne olacak? Detaylar haberimizde...

20 Nisan 2018, Cuma 09:34

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 57'nci dakikasında oyun durdu. Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin, yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girdi. Araya girmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Tecrübeli teknik adam şiddetli gelen yabancı maddenin kendisine isabet etmesi ile yerde kaldı. Sağlık görevlileri deneyimli teknik adama buz torbasıyla müdahale ederken, Beşiktaş cephesi soyunma odasına gitti. Soyunma odası koridorlarında arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncular sahada bekledi. Hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da hakem odasına gitti ve burada bir toplantı gerçekleştirerek karşılaşmayı tatil etti.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını Çarşamba günü verecek.

Şenol Güneş hastaneye götürüldü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sedye ile stattan çıkarılıp ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 57'nci dakikasında kafasına isabet eden yabancı madde nedeniyle yere düşen deneyimli teknik adamın kafasına 5 dikiş atıldı. Güneş, maçın tatil edilmesinin ardından sedye ile ambulans bindirilerek hastaneye götürüldü.

Pepe kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar kırmızı kart gördü. Müsabakanın 30. dakikasında Portekizli futbolcu Pepe’nin Josef de Souza’ya yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi. Direkt kırmızı kart ile oyundan atılan deneyimli savunma oyuncusu, takımını sarı-lacivertli rakibi karşısında bir kişi eksik bıraktı. Kırmızı kart gören Pepe’nin kural kitabına göre iki resmi müsabakadan men cezası alması bekleniyor. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





2 YORUM GİRİŞ YAP
  • Asikartal.58 20.04.2018 00:26:42
    1

    Ne oynanması hayırdır hükmen 3-0 başka açıklaması yok

  • AlexDeSouza0707 20.04.2018 03:21:42
    2

    Ne olacağı yok, Bu işin arkasında beşiktaşlıların olduğu belli baktılarki maç kötüye gidiyor çirkeflik çıkartalımda kurtulalım dediler, saten böyle bir sonuç sadece beşiktaşın işine yarar. Beşiktaşın futbolcusu kırmızı yemiş, e saten birde deplasmanda, yenemeyecekleri belliydi, fenerbahçenin üzerine oynanan büyük bir oyun var devlet bu işe el atmalı ayrıca öyle hükmen 3-0 ayaklarına yatmayın siz kiminle kafa buluyorsunuz.

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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
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  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

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4 Fenerbahçe 29 57
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8 Kayserispor 30 44
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