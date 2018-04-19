Fenerbahçe - Beşiktaş maç kaç kaç? (Fb - Bjk canlı skor)

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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ CANLI

İlk 11'ler...



Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Beşiktaş turu nasıl geçer?





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'ta oynanan ilk maç yine nefesleri kesmiş,ile'nin düellosu 2-2'lik sonuçla tamamlanmıştı. Bugün o müthiş karşılaşmanın rövanşı Kadıköy'de oynanıyor. Süper Lig'de şampiyoluk yarışında da kafa kafaya ilerleyen 2 ekibin mücadelesi hiç kuşku yok ki nefes kesecek. Avantajlı taraf deplasmanda 2 gol bulan Fener ama Kartal'ın pes etmeye hiç niyeti yok.'da başlayan mücadele'den canlı olarak ekranlara geliyor. Ayrıca mücadeleyeüzerindenmaç iddaa oynayabilirsiniz...Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado.Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin; Medel, Oğuzhan, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Negredo.Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak. Sadece 2-2’lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2’nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016’da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir’e penaltılar sonucu elenmişti.Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak. Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray’a karşı oynadı. Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda galip gelmesi durumunda finale yükselecek. Siyah-beyazlılar, 2-2’nin üzerindeki her türlü gollü beraberlikte de turu geçen taraf olacak. Maçın 0-0 veya 1-1 bitmesi durumunda ise Beşiktaş, kupaya veda edecek. Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.Beşiktaş kupada bu sezon sırasıyla Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği’ni eleyerek yarı finale geldi.Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası’nda 16. kez finale yükselecek. Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü. Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray’a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kadıköy’deki derbilerde uzun süredir rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Evinde oynadığı son 22 karşılaşmada Galatasaray’a yenilmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş’a ise 15 maçtır mağlup olmadı. Fenerbahçe, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te siyah-beyazlı rakibine karşı yaşadı.Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de oynadığı son 15 resmi maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini Süper Lig’de 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı Beşiktaş’a karşı o tarihten sonra iç sahada mağlup olmadı. Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9’unu kazanan Fenerbahçe, 6’sından beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Beşiktaş’a yenilmediği son 15 resmi maç şöyle:Tarih Organizasyon Sonuç26 Şubat 2006 Süper Lig 2-219 Kasım 2006 Süper Lig 0-026 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-13 Kasım 2007 Süper Lig 2-129 Kasım 2008 Süper Lig 2-118 Nisan 2010 Süper Lig 1-019 Eylül 2010 Süper Lig 1-15 Şubat 2012 Süper Lig 2-029 Nisan 2012 Süper Lig 2-17 Ekim 2012 Süper Lig 3-030 Kasım 2013 Süper Lig 3-322 Mart 2015 Süper Lig 1-029 Şubat 2016 Süper Lig 2-03 Aralık 2016 Süper Lig 0-023 Eylül 2017 Süper Lig 2-1Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Kupası’nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9’unda Beşiktaş, 4’ünde Fenerbahçe turu geçti.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda şimdiye dek 21 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11’ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4’ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti. Beşiktaş’ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park’ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie’nin golüyle Beşiktaş’ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı. 2005-2006’da İzmir’de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009’da ise yine İzmir’de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. 1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983’te Fenerbahçe Stadı’nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi’nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı. Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2’lik skorla turu geçmeyi bildi.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası’nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-21978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-007.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-01982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-016.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-125.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-01992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-017.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-11993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-205.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-12005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-026.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-22016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-12017-2018 Sezonu: Yarı Final01.03.2018 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 (İlk maç)Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.