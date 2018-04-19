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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarıda kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşması çıkan olaylar sebebiyle tatil edildi. Derbinin 58. dakikasında teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı madde sonrası tecrübeli hoca hastaneye kaldırıldı.

19 Nisan 2018, Perşembe 22:28

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarıda kaldı!
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Vodafone Park'ta 2-2'lik skorla biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kapışması olaylı bitti.

Gergin geçen dev derbinin 58. dakikasında tansiyon üst düzeye çıkarken, Sarı-Lacivertli taraftarların attığı bir yabancı madde Siyah-Beyazlı ekibin hocası Şenol Güneş'e isabet etti. Bu olaylar sonrası Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları soyunma odasına döndü. Ülker Stadı'ndaki yaklaşık 20 dakikalık bir bekleyiş sonrası hakem Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil ettiğini açıkladı. Kafasına 5 dikiş atılan teknik direktör Güneş hastaneye kaldırıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Müsabakanın 9. dakikasında Medel'in uzun pasına hareketlenen Babel, topu kaleci Volkan'ın üzerinden ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Dakika 18'de Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Aatif kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Fabri gole izin vermedi. Dönen topu Giuliano tamamlamak istedi ama pozisyon aut ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Josef'e sert bir faul yapan Pepe direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
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Maçın 38. dakikasında Medel'in kaleci Fabri'ye verdiği hatalı pasın ardından Beşiktaşlı iki futbolcu arasında ufak bir tartışma yaşandı.

Mücadelenin 41. dakikasında sol taraftan köşe vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Quaresma, Fenerbahçeli taraftarların üzerine attığı yabancı maddeler sonrası o bölgeden ayrıldı. Ardından hakem Mete Kalkavan, saha komiseri ile görüşürken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel o bölgeye gidip Sarı-Lacivertli taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
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Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle noktalandı.

İkinci devre başlarken hem Aykut Kocaman, hem de Şenol Güneş'ten önemli değişiklikler geldi. Fenerbahçe'de Aatif çıkarken, Valbuena oyuna girdi. Beşiktaş'ta ise Negredo oyundan alınırken yerine giren isim Lens oldu.

Dev derbinin ikinci devresi gergin başladı. Maçın 46. dakikasında Medel ile Valbuena arasındaki itişme sonrası her iki oyuncu da yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, dördüncü hakemle konuştuktan sonra oyunu decvam ettirdi.

Dakika 48'de Talisca ile Skrtel arasında bir pozisyon sonrası tartışma çıktı ve Brezilyalı futbolcu yerde kaldı.

Derbinin 58. dakikasında ortalık tamamen karıştı! Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Ardından Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti. Bu olaylar sonrası Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncular soyunma odasına doğru yöneldi. Soyunma odası koridorlarlarında da arbede yaşandı. Kafasına yabancı madde isabet eden ve 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı.
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Yaklaşık 20 dakika boyunca süren bekleyiş sonrası hakem Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil etmeye karar verdi.

TAKIM KADROLARI

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado.

YEDEKLER: Kameni, Erten, İsmail, Ozan, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena, Oğuz Kağan.

***

BEŞİKTAŞ:  Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin; Medel, Oğuzhan, Talisca, Ryan Babel, Quaresma, Negredo.

YEDEKLER: Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Tolgay, Larin, Lens, Gökhan Töre, Mustafa.

*****

DERBİDEN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş karşısında son karşılaşmaya göre değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı’na oynanan derbi maçta Kocaman, Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yendikleri maçın ilk 11’ini bozmadı.

Kalede Volkan Demirel’e şans veren Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım’dan kurdu. Ön liberoda Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe’yu kullandı. Santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado yer aldı.

- Ozan Tufan, yaklaşık 4 ay sonra kadroda

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ozan Tufan, yaklaşık 4 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Devre arası kampı öncesi Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve başka bir takıma transferi gerçekleşmeyince mart ayında affedilen Ozan, son olarak 27 Aralık 2017’de İstanbulspor’la oynanan kupa maçında kadroya girmiş ancak forma şansı bulamamıştı.

Sarı-lacivertli futbolcu, Aykut Kocaman tarafından tam 112 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.

- Fenerbahçe’de tek eksik

Sarı-lacivertlilerde derbide sakatlığı bulunan Alper Potuk forma giyemedi.

Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Alper dışında Mauricio Isla ile Eljif Elmas, yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya giremeyen isimler oldu.

- Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e tepkiler sürdü

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Caner Erkin’e tepki gösterdi.

Süper Lig’in ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan derbide ilk kez Kadıköy’de Beşiktaş forması giyen Caner, kupa maçında da sahaya 11’de çıktı.

Caner ısınmak için sahaya çıktığı zaman sarı-lacivertli taraftarların aleyhte tezahüratları ve tepkisiyle karşılaştı.

Beşiktaş’ta maça yedekler arasında başlayan eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül de sarı-lacivertli taraftarlarca protesto edildi.

Beşiktaşlı taraftarlar ise iki futbolcusuna tribüne çağırarak moral verdi.

- Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi tribünde izledi.

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu’yla takip etti.


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    0- 3
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    1- 4
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  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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