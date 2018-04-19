  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Fatih Terim Maicon'u sildi!

Galatasaray'ın Akhisarspor'a yenildiği maçta yaptığı hatalarla tepki çeken Maicon, iki sarı kartla oyundan atılmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı. Kenara gelirken Fatih Terim'in sert tepkisiyle karşılaşan Brezilyalı oyuncu soyunma odasına giderken de taraftarlar tarafından ıslıklandı.

19 Nisan 2018, Perşembe 10:51

  • - A
  • + A


Galatasaray'ın Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesi futbol kamuoyunda şoke etkisi oluşturdu.

Mücadelede iki sarı kartla oyundan atılan Maicon ise Fatih Terim'in hedefindeki isim oldu. Brezilyalı savunmacıya atıldıktan sonra büyük tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcının bu tavrı 'oyuncuyu tamamen sildi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Maicon'u Gençlerbirliği maçındaki hataları sebebiyle Başakşehir maçında yedek oturtmuştu.
İlişkili Haber

Koridor yankılandı! Fatih Terim çılgına döndü!


İlişkili Haber

Galatasaray, UEFA ile ikinci zirveyi gerçekleştirecek


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





1 YORUM GİRİŞ YAP
  • cotanak2877 19.04.2018 15:55:38
    1

    vasat altı çok hantal bir stoper.bunu nerden buldular bilmiyorum.östersunds maçlarında da aslan payı onundu.

Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »