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Fatih Terim'in 'kebapçı' davasında flaş gelişme!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, geçen yaz karakolluk olan teknik direktör Fatih Terim ile iş insanı Selahattin Aydoğdu, savcının önerisine rağmen uzlaşmayınca haklarında dava açıldı.

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Fatih Terim'in 'kebapçı' davasında flaş gelişme!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in şikayetleri sonucu Selahattin Aydoğdu hakkında ‘basın yoluyla tehdit ve hakaret ‘ ile ‘kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak’ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay sonrası Terim hakkında ise ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Alaçatı’da, geçen yılın temmuz ayında, iki restoranın sahipleri ve çalışanları arasında çıkan gerginlik sonrası, o dönem Türkiye Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Yüzevler Kebapçısı’nın sahibi Selahattin Aydoğdu kavga etti. Kavgadan sonra Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, Terim’in mekanını basıp, kaçtığını ileri sürdü. Aydoğdu, ayrıca Terim için “Birkaç kez ben, ona vurdum; yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem” dedi.
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‘BASIN YOLUYLA TEHDİT VE HAKARET’ SUÇLAMASI

Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim’in şikayetiyle ‘basın yoluyla hakaret ve tehdit’ iddiasıyla Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Aydoğdu’nun şikayetçi olduğu Terim de ifade verdi. İfadelerinde, suçlamaları kabul etmeyen Aydoğdu ile Terim arasında yaşananlarla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından önce tarafların uzlaşması istendi. İki tarafın da savcılığın uzlaşma teklifini kabul etmemesi üzerine iddianame hazırlandı.

Savcılıkça Aydoğdu hakkında ‘basın yoluyla tehdit ve hakaret ‘ ile ‘kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak’ suçundan 2 ayrı iddianame hazırlandı. Selahattin Aydoğdu hakkında, “Birkaç kez ben, ona vurdum; yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem” açıklamalarını basın yoluyla yaptığı için 3 yıla kadar, ‘tehdit’ suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
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TERİM’İN İFADESİNİN PAYLAŞILMASI

Olay sonrası Çeşme Emniyet Müdürlüğü’ne giden Fatih Terim’in verdiği ifade basında yer aldı. Terim, içeriğinde cep telefonu ve ev adresine kadar kişisel verilerin bulunduğu ifade tutanaklarının Selahattin Aydoğdu tarafından yayıldığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Savcılık bu şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi; ancak Terim’in avukatlarının itirazı üzerine İzmir 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce takipsizlik kararı kaldırıldı. Mahkemenin bu kararından sonra tekrar başlatılan savcılık soruşturması sonrası bu kez Aydoğdu hakkında ‘kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TERİM HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

Olayla ilgili 3’üncü iddianame ise Fatih Terim hakkında düzenlendi. Kavga sırasında Selahattin Aydoğdu’ya yönelik ‘basit yaralama’ suçunu işlediği iddiasıyla Terim hakkında, 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı. Her 3 davanın da Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.
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NE OLMUŞTU?

Alaçatı’da, 14 Temmuz 2017 gecesi çıkan kavgaya, Fatih Terim’in damadı Baran Çetin’in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan paravan çekmesi neden olmuştu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, 2 damadı ve 2 koruması ile Aydoğdu’ya ait Yüzevler Kebapçısı’na gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Yaklaşık 4 ay sonra da Terim’in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı’daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.

DHA


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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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