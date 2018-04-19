Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar hakkında tedbir kararı aldırdı!

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’ın yanından firar eden ve açıklamalarıyla gündem yaratan kedicik’a karşı koruma tedbiri aldırdı. İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi, Adnan Oktar ve Didem Ürer’in de aralarında yer aldığı birçok kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Karara uyulmaması durumunda ise Adnan Oktar 6 aylık hapis cezası alabilir.