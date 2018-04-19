  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Eray Balcı'nın İzmir at yarış tahminleri

İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

  • - A
  • + A
Eray Balcı'nın İzmir at yarış tahminleri
19 Nisan Perşembe İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.
 
AĞA KARACA'NIN OĞLU ''BOZDENİZ''
 
1.AYAK: Bugüne kadar maiden koşu birinciliğinin dışında üçüncülükte öteye geçen bir yarışı olmasa da 1200 mesafesinde start aldığı son yarışında göstermiş olduğu performansı ile takibime giren LAS TERRENAS beş birlikteliğinin tamamında tabela içerisinde yer alıp aynı zamanda yarış hayatının tek birinciliğinde imzası olan jokeyi Çetin Ok idaresinde öncelikle kuponlara yazılmalıdır. Grubun bir diğer dişisi GÜÇLÜ KIZ Askoros ve Star Force gibi bu pistin en zor geçilen isimlerinin yanında çaresiz kaldığı yarışının ardından yeniden daha denk rakipleri bulduğu bu koşunun bir diğer şanslı ismidir. Dört aylık aranın ardından yarışlar görüp, her yarış bir öncekinden daha iyi koşarak ciddi aşama kat eden BABA KRAL ara verip yarış görmeden bu piste çıkacak olan AKGÜN REİS ise dereceli işlerle gireceği koşuda dinçlik yarışı gerçekleştirebilir. Annesi Lady Tuğçe gibi bu pistte istikrarlı neticeler elde etmeyi devam edip, start aldığı sekiz koşunun tamamında tabela içerisinde yer almayı başaran GALYALILAR bu yılın flaş jokeyi, yükselen değer Nevzat Avcı idaresinde geniş planda değerlendirmeye alacağımız taylardan biri olmalıdır.
 
2.AYAK: Henüz yarış kazanma başarısı gösterememiş birinden PETTIT BLUE’dan söz girmek istiyorum. Belli başlı sorunları nedeniyle aralıklarla koşmak durumunda kalan bu ismin gerçek bir kısa ve orta mesafe atı olduğunu düşünüyorum. Son koşusunda tamamen mesafe odaklı sıkıntı yaşayan bu safkan, kısalan mesafe şartlarında yarış kariyerinin ilk birinciliğine uzanmaya çok yakın. Son koşusunda Erendira gibi rakibin hemen dibinde bitiverdiği üçüncülüğü ile MASTER OF THE WIND yine mesafeden dem vuracağım bir başka isim ÇAKAÇAK en ideal mesafesinde birincilik mücadelesinin içinde yer alan safkanlardan biri olacaktır. Bu üçlü sonrası; FERHATHAN, BOSPHORUS BEAUTY ve OKYANUS SİSİ sırasıyla kuponlara yazılmalıdır.
 
3.AYAK: İlktay koşularının beğenilen taylarından biri olan SAYGILIKIZI ağırlıklı olarak erkek rakipleri karşısında gösterdiği etkili performansı sonrası, bugün hemcinsleri yanında kazanan taraf olmaya yakın gözüküyor. Küçük bütçeli kuponlar bu tayı günün ilk bankosu olarak değerlendirmeye alabilirler. Rakipleri ise; CAN HÜMEYRA, GÜLÜŞLÜ, TEKFORD SÜREYYA ve LAST BLOOD olur.
 
4.AYAK: Tsar ve Oghuz gibi mesafe tutan isimlerin anne kardeşi olan Fiducia’nın yavrusu ALWAYS FIRST henüz geçilmediği mesafede favori olmayı fazlasıyla hak ediyor. Adana’dan çok formda gelecek olan BOONIE CLYDE bu kez rakibine oranla çok daha uygun sıkletiyle piste çıkacak olan BEST SELECTION ve son yarışıyla beni hayal kırıklığına uğratmış olsa da DOMINOGOLD favorinin ağır sıkletinden etkilenmesi halinde sırasıyla devreye girer.
 
5.AYAK: Garanti ve Ağapersen ikilisinin ön tarafta yükü çekeceği yarış gidişatında, yaşlı kurt sprinter safkan BURKAL ve mesafe dezavantajına rağmen gidişat odaklı bu açığı kapatabilecek olan GÜMBÜRGÜMBÜR ikilisine eşit şans veriyorum. Sağlam kuponlara; OĞLUM BURAK ve AĞAPERSEN yazalım.
 
6.AYAK: Aynı zamanda anneden Yolbilen ve Tezcanlı gibi mesafeye yatkın isimlerin anne kardeşi olan Şirinsoy’un mesafenin kralı diye nitelendirebileceğimiz Ağa Karaca’dan olan yavrusu BOZDENİZ gerek kan hattı gerekse bugüne kadar yaptıkları itibariyle, rakiplerine oranla daha yatkın olduğu mesafede günün limanı adayımdır.
 
8-1-3-5-2///7-4-3-1-2-6///7----1-4-9-6///1-2-4-3///5-4-1-6///2
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »