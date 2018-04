Eray Balcı'nın İzmir at yarış tahminleri

AĞA KARACA'NIN OĞLU ''BOZDENİZ''





19 Nisan Perşembe. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK: Bugüne kadar maiden koşu birinciliğinin dışında üçüncülükte öteye geçen bir yarışı olmasa da 1200 mesafesinde start aldığı son yarışında göstermiş olduğu performansı ile takibime giren LAS TERRENAS beş birlikteliğinin tamamında tabela içerisinde yer alıp aynı zamanda yarış hayatının tek birinciliğinde imzası olan jokeyi Çetin Ok idaresinde öncelikle kuponlara yazılmalıdır. Grubun bir diğer dişisi GÜÇLÜ KIZ Askoros ve Star Force gibi bu pistin en zor geçilen isimlerinin yanında çaresiz kaldığı yarışının ardından yeniden daha denk rakipleri bulduğu bu koşunun bir diğer şanslı ismidir. Dört aylık aranın ardından yarışlar görüp, her yarış bir öncekinden daha iyi koşarak ciddi aşama kat eden BABA KRAL ara verip yarış görmeden bu piste çıkacak olan AKGÜN REİS ise dereceli işlerle gireceği koşuda dinçlik yarışı gerçekleştirebilir. Annesi Lady Tuğçe gibi bu pistte istikrarlı neticeler elde etmeyi devam edip, start aldığı sekiz koşunun tamamında tabela içerisinde yer almayı başaran GALYALILAR bu yılın flaş jokeyi, yükselen değer Nevzat Avcı idaresinde geniş planda değerlendirmeye alacağımız taylardan biri olmalıdır.2.AYAK: Henüz yarış kazanma başarısı gösterememiş birinden PETTIT BLUE’dan söz girmek istiyorum. Belli başlı sorunları nedeniyle aralıklarla koşmak durumunda kalan bu ismin gerçek bir kısa ve orta mesafe atı olduğunu düşünüyorum. Son koşusunda tamamen mesafe odaklı sıkıntı yaşayan bu safkan, kısalan mesafe şartlarında yarış kariyerinin ilk birinciliğine uzanmaya çok yakın. Son koşusunda Erendira gibi rakibin hemen dibinde bitiverdiği üçüncülüğü ile MASTER OF THE WIND yine mesafeden dem vuracağım bir başka isim ÇAKAÇAK en ideal mesafesinde birincilik mücadelesinin içinde yer alan safkanlardan biri olacaktır. Bu üçlü sonrası; FERHATHAN, BOSPHORUS BEAUTY ve OKYANUS SİSİ sırasıyla kuponlara yazılmalıdır.3.AYAK: İlktay koşularının beğenilen taylarından biri olan SAYGILIKIZI ağırlıklı olarak erkek rakipleri karşısında gösterdiği etkili performansı sonrası, bugün hemcinsleri yanında kazanan taraf olmaya yakın gözüküyor. Küçük bütçeli kuponlar bu tayı günün ilk bankosu olarak değerlendirmeye alabilirler. Rakipleri ise; CAN HÜMEYRA, GÜLÜŞLÜ, TEKFORD SÜREYYA ve LAST BLOOD olur.4.AYAK: Tsar ve Oghuz gibi mesafe tutan isimlerin anne kardeşi olan Fiducia’nın yavrusu ALWAYS FIRST henüz geçilmediği mesafede favori olmayı fazlasıyla hak ediyor. Adana’dan çok formda gelecek olan BOONIE CLYDE bu kez rakibine oranla çok daha uygun sıkletiyle piste çıkacak olan BEST SELECTION ve son yarışıyla beni hayal kırıklığına uğratmış olsa da DOMINOGOLD favorinin ağır sıkletinden etkilenmesi halinde sırasıyla devreye girer.5.AYAK: Garanti ve Ağapersen ikilisinin ön tarafta yükü çekeceği yarış gidişatında, yaşlı kurt sprinter safkan BURKAL ve mesafe dezavantajına rağmen gidişat odaklı bu açığı kapatabilecek olan GÜMBÜRGÜMBÜR ikilisine eşit şans veriyorum. Sağlam kuponlara; OĞLUM BURAK ve AĞAPERSEN yazalım.6.AYAK: Aynı zamanda anneden Yolbilen ve Tezcanlı gibi mesafeye yatkın isimlerin anne kardeşi olan Şirinsoy’un mesafenin kralı diye nitelendirebileceğimiz Ağa Karaca’dan olan yavrusu BOZDENİZ gerek kan hattı gerekse bugüne kadar yaptıkları itibariyle, rakiplerine oranla daha yatkın olduğu mesafede günün limanı adayımdır.8-1-3-5-2///7-4-3-1-2-6///7----1-4-9-6///1-2-4-3///5-4-1-6///2