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Dolar/TL ne kadar oldu? Dün gerilemeye başlayan dolar kurunda son durum ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısıyla dün kur ve faiz sert gerilerken dolar/TL güne yatay bir başlangıç yaptı.

19 Nisan 2018, Perşembe 10:19

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Dolar/TL ne kadar oldu? Dün gerilemeye başlayan dolar kurunda son durum ne?
Bankacılar bugün iç piyasada TCMB’nin açıklayacağı beklenti anketinin takip edileceğini dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini söylediler. Öte yandan siyasi gündem de piyasalarda takip edilmeye devam edecek. Özellikle partilerin adaylık açıklamaları izlenecek.

Erdoğan’ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimlerin normal tarihinden 15 ay önce, bu yıl 26 Ağustos tarihine alınmasını önermesinin ardından dün Erdoğan, “Bahçeli ile istişarelerimiz neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedi.

Bu açıklama ile birlikte erken seçim süreci de fiilen başladı.
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Normal şartlarda 3 Kasım 2019’da yapılacak genel seçimlerin 24 Haziran 2018’e alınması için, AKP ve MHP önergesini ortak imzayla dün akşam TBMM’ye sundu. Önergenin bu Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, haftasonu ise Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasalarda çok net bir iyimserlik gördük. Bundan sonra siyasi sürecin nasıl ilerleyeceği, kimlerin aday olacağı yakından izlenecek. İlk tepki ardından dünkü gibi bir hareket beklemiyoruz. Gelişmeleri izleyeceğiz” dedi.

Erken seçim kararının ardından dün TL’deki değer kazancı yüzde 2’ye yaklaşırken borsada kazançlar yüzde 3’e, gösterge faiz getirilerindeki düşüş ise 30 baz puana kadar ulaştı. Euro/TL ise 5, sepet bazında TL 4.50 seviyesinin altını gördü.

Bankacılar erken seçim kararının piyasalardaki olumlu yansımasının siyasi belirsizliğin kısa süre içinde son bulacağı ve bundan sonra ekonomik gelişmelere daha çok odaklanabileceği beklentileriyle oluştuğunu belirttiler.

Öte yandan dün Reuters’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizliğin tamamen ortadan kalktığını söyledi. Ertem ilk tepki olarak TL’nin değer kazandığına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde de normalleşmenin devam edeceğini belirtti.

Erken seçim açıklaması öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.01’e kadar geriledi. TL dolar karşısında açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu. Kur bu sabah ise anlamlı bir değişim göstermeyerek güne sat 08.57’de 4.0190/4.0215 seviyesinden başladı.
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Aynı saatte sepet bazında TL 4.4952/4.4993, euro/TL ise 4.9725/4.9775 seviyesinde işlem görüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz bugün yaklaşık 30 baz puan düşüş gösterdi. Faizlerde bir haftalık dönemde ise 80 baz puanı aştı.

İşlem bazında geçen hafta yüzde 13.56’ya kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi öğleden önce yüzde 13 civarında seyrediyordu. Açıklama sonrası valörde işlem bazında en düşük işlem yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşti. 10 yıllık gösterge tahvilde dün bileşik faiz spot kapanışta yüzde 13.04, valörde son işlemde yüzde 12.72 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvil getirileri de bugün 30 baz puan civarında geriledi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.39 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 14.02 oldu.


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