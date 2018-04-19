CSKA Moskova'ya De Colo'dan kötü haber





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında CSKA Moskova, Khimki Moskova ile Final Four yarışı veriyor.Khimki Moskova ile oynanan ilk maçta sakatlanan CSKA'nın Fransız yıldızı'nun 3-4 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı.Kyle Hines'ın sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan CSKA Moskova, gelen haberler neticesinde Khimki Moskova serisini de Nando De Colo'dan yoksun tamamlayacak.CSKA Moskova'nın turu geçmesi halinde 18-20 Mayıs tarihleri arasında mücadele edeceği Final Four etabına De Colo'nun yetişip yetişmeyeceği merak konusu.