CSKA Moskova: 89 - Khimki Moskova: 84

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Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off ikinci maçında, sahasında konuk ettiği'yı 89-84 mağlup etti.Karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini CSKA Moskova, 24-22 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Khimki oyuna ağırlığını koydu ve ilk yarıyı 43-45 önde tamamladılar.Çekişme üçüncü çeyrekte de sürerken CSKA Moskova, son çeyreğe 68-66 öne geirmeyi başardı.Son çeyrekte CSKA Moskova, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.CSKA Moskova'da26 sayı, 10 asist ile yıldızlaşırken19,16 sayıyla oynadı.Khimki Moskova'da24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken yıldız ismi12 sayıyla etkisiz bir maç çıkardı.