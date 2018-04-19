Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Bununla birlikte önemli bir konu da açıklığa kavuşmuş oldu. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli ekip lehine kritik bir gol kararına imza atan Cevdet Kömürcüoğlu, bir sonraki hafta açıklanan hakem listesinde ise kendine yer bulamamıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü, Kömürcüoğlu'nun cezalandırdığını öne sürerek Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan bir açıklama yayımlamış ve TFF'nin ilgili kurumlarının yanlış kararından bir an önce dönmeleri gerektiğini savunmuştu.Tüm bu yaşananların ardından tecrübeli yardımcı hakem, yarın Medipol Başakşehir'in sahasında Kayserispor ile oynayacağı ve Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev yapacak.