Caroline Wozniacki'den boykot tehdidi!

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Sonşampiyonubu sezonikinci turunda'e elendiği maçtan sonra turnuva organizatörlerini sert sözlerle eleştirmişti.Kaybettiği maçın ardından Twitter'dan bir mesaj yayımlayan güzel tenisçi, mücadele içinde ailesinin ve nişanlısı'nin kuzenlerinin sözlü tacize uğradığını belirtmiş ve organizatörleri de gerekeni yapmamakla suçlamıştı.Danimarkalı raket, son olarak ülke basınına yaptığı açıklamada olayın etkisini atlamasının günler aldığını söylerken gelecek sezonki turnuvayı da boykot edebileceğini belirtti.Kadınlar tenisinin 2 numarası, "" ifadelerini kullandı.