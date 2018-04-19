Caen-PSG maç sonucu: 1-3

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Fransa Kupası yarı final mücadelesinde ligde şampiyonluğunu garantileyen Paris Saint-Germain, Michel d`Ornano Stadyumu'nda Caen'in konuğu oldu.Mücadeleye hızlı başlayan taraf PSG oldu ve genç yıldız Kylian Mbappe, 25. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Caen, oyundaki dengeyi 43. dakikada sağladı ve golü atan isim Ismael Diomande oldu.Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Finale çıkmak adına kıyasoya mücadele gösteren ekipler, 2. yarıda daha iyi bir performans gösterebilmek adına sahaya soyunma odasından çıktılar.Bu anlamda PSG'nin bir adım daha önde olduğu gözlendi. Mücadelede son 10 dakikaya girilirken 81'de Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve dengeleri değiştrien golü kaydetti. 90. dakikada ev sahibi ekip Caen'de Ismael Diomande direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.PSG'de Christopher Nkunku, Di Maria'nın yerine oyuna girer girmez golünü kaydetti ve mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti.PSG bu skorla finale yükseldi ve üçüncü lig takımı Les Herbiers'in rakibi oldu.