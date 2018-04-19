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Bursaspor’da espor branşı kuruldu

Bursaspor Kulübünde Espor branşı kuruldu. Yeşil-beyaz kulübün Espor branşının faaliyete geçmesi için Rockville Teknoloji firmasıyla yapılan anlaşma, Özlüce Tesisleri’nde imzalandı.

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Bursaspor’da espor branşı kuruldu
Bursaspor Kulübünde Espor branşı kuruldu.

Yeşil-beyaz kulübün Espor branşının faaliyete geçmesi için Rockville Teknoloji firmasıyla yapılan anlaşma, Özlüce Tesisleri’nde imzalandı.

Bursaspor Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin, törende yaptığı konuşmada, özellikle genç taraftarların talepleri ve beklentileri doğrultusunda yaptıkları ön çalışmalar sonrası, Espor branşı için gelecek yıllar adına bir adım atmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu karar sonrası Rockville Teknoloji firmasının da kendileriyle çalışmak istemesi nedeniyle, Bursaspor armasının artık Espor arenasında da görüleceğini vurgulayan Sezgin, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 5 büyük takımından biri olan ve bu başarıyı bulunduğu her kulvarda sürdürmeyi hedefleyen bir kulüp olarak Bursaspor’un atmış olduğu bu adım, kulübün ve ülkemizde her geçen gün büyüyerek devam eden Espor için dönüm noktasıdır. Bu güzel iş birliği için Rockville Teknoloji ve yöneticilerine teşekkür eder, yeni branşımızın takımımıza ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

Sezgin, yaptıkları 3 yıllık bir anlaşma çerçevesinde, Bursaspor Espor branşında yer alacak takımların operasyonel maliyetlerinin Rockville Teknoloji tarafından karşılanacağını vurgulayarak, "Anlaşmanın iki ve üçüncü yılları itibarıyla takımlarımızın elde edeceği gelirler üzerinden gelir paylaşımı esasına uygun bir model belirledik." diye konuştu.

Rockville Teknoloji Genel Müdürü Sefa Kuru ise firma olarak Bursaspor Kulübü ile yaptıkları iş birliği neticesinde yeşil-beyazlı kulübün artık Espor dünyasında yer alacağını dile getirdi.

Kuru, Espor’un dijital oyunların eşit şartlarda ve rekabetçi ortamda oynanması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kimimiz için yabancı bir tabir olan Espor aslında dünyada büyük bir sektör haline gelmiş ve hızla büyümektedir. Türkiye’de de son birkaç yılda hızla kendisine yer edinmiştir. Espor’un şu anda Türkiye’de futboldan sonra en çok izlenen spor dalı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Biz de uzun süredir yakından takip ettiğimiz ve yatırım yapmaya karar verdiğimiz bu alanda Bursaspor ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Bursaspor Espor olarak faaliyet gösterecek ilk takımın dünyanın şu an en büyük oyunu olarak kabul edilen "League of Legends" oyunu için kurulacağını aktaran Kuru, Bursaspor forması giyecek takım oyuncularının mayıs ayı içerisinde basın ve kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Sezgin ve Kuru, "Bursaspor League of Legends" takım formasını basın mensupları ile paylaştı.

AA


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