Bournemouth - Manchester United maç sonucu: 0-2

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde, deplasmanda karşı karşıya geldiği'u 2-0 ile geçti.Deplasmanda oynadığı karşılaşmaya etkili başlayan Manchester United, son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken stoperiile 28. dakikada 1-0 öne geçti.Chris Smalling, bu golle birlikte takımının Premier Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında da gol atmış oldu.Maçın 62. dakikasında Smalling'in golünün asistini yapan Jesse Lingard kenara gelirkenoyuna dahil oldu.Oyuna sonradan dahil olan, 70. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirerek takımını rahatlatan isim oldu.Geçtiğimiz hafta West Bromwich'e mağlup olarak City'nin şampiyonluğu garantilemesini sağlayan Manchester United, 34. maçında 23. galibiyetini aldı ve puanını 74'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Bournemouth ise 35. maçında 15. mağlubiyetini alarak 38 puanda kaldı.