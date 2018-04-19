Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut'a hazır

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Menemen maçından önce 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve taraftarını umutlandıran yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Muhammet Aran ve Medeni dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Tarık Daşgün, evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini söyledi.Grupta şu an düşme hattında yer alan Bodrumspor, rakipleri Bucaspor ve Tuzlaspor'la birlikte 31 puan topladı.