Bir kupa, iki şampiyon





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupasında bir ilk yaşandı. İki kulüp aynı puanı aldı ve şampiyonluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vizyon Buz Sporları Kulübü paylaştı. Ankara'da düzenlenen organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2 altın madalya kazanırken, kulübün 5 sporcusu ise “kupa puanı” getirdi.Yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Efe Cetiz Minik Erkekler’de, Elifsu Erol ise Novice Bayanlar’da tüm rakiplerini geçerek kürsünün zirvesine çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer sporcuları Selin Erkan Novice Bayanlar, Sıla Sağdıç da Junior Bayanlar’da dördüncü oldu. Minik Erkekler kategorisinde Berkant Algül, Junior Bayanlar kategorisinde Buse Bayramoğlu ve Senior Bayanlar'da Zeynep Yiğit ise beşinciliği elde etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde topladığı 291 puanla Vizyon Buz Sporları Kulübüyle şampiyonluğu paylaştı.