Beşiktaşlı futbolculara derbi öncesi müjdeli haber!

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futbolcularaile oynayacağı maç öncesi, yönetimden müjdeli haber geldi. Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan ve sarı kırmızılıları yenerek şampiyonluk şansını yükseltmek isteyen Kartal'da, yönetim harekete geçti.Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Cim Bom ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda, futbolculara yapılacak ödemelerin kapanması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar böylece oyuncuların moralini yükselterek, TT Stadı’nda 2 hafta sonra oynanacak derbide galibiyet hedefliyor.