Beşiktaşlı Adriano Correia UEFA'nın anketinde!

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Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic





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'nin resmi Twitter hesabı, hazırladığı son ankette'ın Brezilyalı sol beki'ya da yer verdi.Elde ettiği 5 şampiyonlukla kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunan'nın geçmişteki şampiyonluk anlarından bir kolaj yapan UEFA, takipçilerine "" sorusunu yöneltti.Seçenekler arasındaveile Beşiktaşlı Adriano da yer aldı.Adriano, Sevilla formasıyla 2006 ve 2007 yıllarında kupayı üst üste 2 kez kazanma başarısı göstermişti.