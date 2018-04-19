Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic

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Bu sezon forvet hattındaki oyuncularından beklediği verimi alamayan'la ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.Goal.com adlı internet sitesinin haberine göre Siyah Beyazlılar, Endonezya 1. Ligi ekiplerinden'da forma giyen'le yakından ilgileniyor.Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Malezya ligi takımlarından'in de oyuncuyu istediği öne sürüldü.Bu yıl takımıyla çıktığı 8 maçta 9 gol birden atan Hırvat golcünün Instagram hesabından gol sevincini paylaştığı bir fotoğrafın altına "" mesajını yazması da ayrılık söylentilerini güçlendirdi.30 yaşındaki Simic'in takımıyla olan sözleşmesi 30 Eylül 2019 tarihinde sona eriyor.