Başbakan Binali Yıldırım’dan Galatasaray’a tebrik!

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Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Şampiyonu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik etti.Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyon olması dolayısıyla Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’e kutlama mesajı gönderdi.