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Aykut Kocaman: 0-0 gibi başlayın

Teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta elde edilen 2-2'lik beraberliğin unutulmasını istedi.

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Aykut Kocaman: 0-0 gibi başlayın
Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası, skoru koruma baskısının takımı olumsuz etkileyeceğini belirtti, futbolcularına, “İlk maç 0-0 bitmiş gibi motive olun. Oyuna böyle başlayın. Başarılı olmamız için her zamanki oyunumuzu sahaya koymamız şart. Tersini yaparsak hataya düşeriz” uyarısını yaptı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2’nin rövanşında bugün Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak. Vodafone Park’ta oynanan ilk maçta avantajlı bir skor elde edilse de teknik heyet bunu korumak için maça çıkmanın doğru olmadığı görüşünde. Bu düşüncelerini takıma da aktaran Aykut Kocaman, her zamanki oyunlarını sahaya koymak için galibiyete odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
 
Aksi taktirde avantajlı skoru koruma baskısının takımı olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağını savunan tecrübeli hoca, “İlk maç 0-0 bitmiş gibi motive olun. Oyuna böyle başlayın. Tersini yaparsak hataya düşeriz” talimatını verdi.
 
Moraller iyi
Bir yandan da ligde şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler son iki haftada aldığı sonuçların yanısıra rakiplerin de puan kaybetmesiyle tekrar iddialı konuma geldi. Önünde üç rakibi bulunsa da lider ile aradaki fark sadece üç puan. Rakiplerine göre fikstür olarak da avantaja sahip olan Fenerbahçe bugünkü kupa maçına da moralli çıkacak.
Öte yandan sarı-lacivertli takımın kadrosunda Valbuena’ya yer aranıyor.
Teknik Direktör Kocaman’ın oyun anlayışına uymadığı için Fransız futbolcunun artık ligde ilk 11 oynama şansı yok. Bu nedenle Valbuena’nın kupa maçlarında daha etkin kullanılması planlanıyor.

Lig ve kupada önemli maçlara çıkan sarı-lacivertliler iki lig maçı arasındaki bugünkü mücadelede bu yüzden kadroda birkaç değişikliğe gitmeyi planlıyor. Valbuena’nın oynayıp Aatıf’ın yedek kalması bekleniyor.


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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    Kasımpaşa
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4 Fenerbahçe 29 57
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6 Göztepe 30 44
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8 Kayserispor 30 44
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