Arkas Spor’da 2 transfer birden





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht’ı transfer etti.Arkas Spor’dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Jeopark Kula Belediyespor’da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı pasör Murilo Radke ile anlaşıldığı belirtildi.Radke, Jeopark Kula Belediyespor’dan önce ülkesinde Montes Claros, Polonya’da Luczniczka Bydgoszcz ve Karadağ’da Budva Rivejra takımlarında da mücadele etti.En son Polonya’nın Cuprum Lubim takımında forma giyen Estonya Milli Takım oyuncusu 24 yaşındaki smaçör Robert Taht’ın da kadroya dahil edildiği ifade edilen açıklamada, 2011’de Estonya’da "yılın en iyi genç oyuncusu" seçilen Taht’ın, 2016’da Avrupa Ligi’nde "en iyi manşetçi" ve "en değerli oyuncu" ödülünü aldığı kaydedildi.