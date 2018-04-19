Alonso'ya 3 maç ceza!

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), ligde cumartesi günü oynananmaçında rakibi’a yaptığı sert faul nedeniyle'da forma giyen 27 yaşındaki İspanyol futbolcu'ya 3 maç ceza verdi.Alonso, başkent temsilcisinin ligde Burnley ve Swansea City, Federasyon Kupası yarı finalinde de Southampton ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.Chelsea, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Southampton’ı Olivier Giroud ve Eden Hazard’ın golleriyle 3-2 mağlup etmişti.İSTANBUL (AA)