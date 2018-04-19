Ahu Yağtu çapkınlıkta eski eşi Cem Yılmaz’la yarışıyor

İlişkili Haber

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar hakkında tedbir kararı aldırdı!

İlişkili Haber

Levent Tüzemen'in yorumları sosyal medyayı salladı!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, bir ay önce Hakan Eratik’le Asmalımescit’te bir mekanda eğlenmişti. Yeşim Salkım’ın eski eşi Eratik’le sarmaş dolaş eğlenen oyuncu bu sefer de eski rol arkadaşı Ayhan Bozkurt ile objektiflere yansıdı.Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Ahu Yağtu, mekanın bulunduğu sokakta yer alan binaya giriş yaptı. Bozkurt da, güzel oyuncunun girdiği binanın etrafında dolaşarak binaya girmek istedi. Ayhan Bozkurt gazetecileri fark edince binaya girmekten vazgeçti ve mekana geri döndü.Mekandan yaklaşık olarak 15 dakika sonra tekrar dışarı çıkan Ayhan Bozkurt, “Beni tanıyorsunuz. Lütfen, bu sefer çekmeyin” diyerek gazetecilerden ricada bulundu. Ahu Yağtu’nun kaldığı binaya giden Ayhan Bozkurt, kapının açılmasıyla birlikte Yağtu’nun kaldığı daireye yöneldi.