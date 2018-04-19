Adriano'dan transfer açıklaması!

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Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic





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ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezonlar içerisinde Brezilya Serie A takımlarından teklif aldığını ancak resmi adımların atılmadığını belirtti.Yaşı dolayısıyla, "Artık gerçekten geri dönmeyi düşünüyorum." diyen, ligin zirveye oyanayan takımlarından teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini ifade etti.gelirken, 6 yıllıkkariyerinin sonlandırılmasının kolay olmadığını dile getiren Brezilyalı yıldız, "Beşiktaş tercihi, kariyerim açısından önemli bir karardı." ifadelerini kullandı.Süper Lig'de bu sezon 21 maça çıkan Adriano, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı. (AJANSSPOR)