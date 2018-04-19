Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor maçına hazır





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü Tetiş Yapı Elazığspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik direktör Eyüp Arın yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 15’er dakika dar alanda pas çalışmasıyla sürdü.Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, yarın sabah saatlerinde kara yoluyla Elazığ’a gidecek ve konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.