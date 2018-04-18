Yönetimden 1461 Trabzon’a ziyaret

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Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve İdari İşler Sorumlusu Lokman Sadıklar, 3.Lig’de mücadele eden futbolculara başarı diledi. Ziyarette konuşan yönetici Haluk Şahin, “Forma orada, iş sizde. Bundan sonra olanca gücünüzle A takıma hazır olun, performansınızı yükseltin. Şimdiden görev size hayırlı olsun” dedi. Hacısalihoğlu da, 1461 Trabzon’a büyük önem verdiklerini ve sıkıntıları gidereceklerinin sözünü verdi.