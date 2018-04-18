Yıldızlar imza gününde

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Bordo-Mavili takımın yıldız futbolcuları Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Pereira, QNB Finansbank Çarşı Şubesi’nde düzenlenen imza gününe katıldı. Etkinlikte şube önünde uzun kuyruk oluştu. Taraftarlar, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirirken, forma imzalattılar.Fırtına, Sivasspor hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Onur ile Castillo’nun yanı sıra hastanede tetkikleri yapılan Abdülkadir katılmadı. Burak Yılmaz ile Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.