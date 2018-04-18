Yelken federasyonuna yeni sponsor

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(TYF) Başkanı, amatör denizcilerin yetişmesinin sadece sportif alanda değil aynı zamanda denizcilik sektörü açısından çok büyük önem taşıdığını bildirdi.(MSC) ile resmi lojistik sponsorluğu sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Firmanın Olimpik Milli Takımı’nın 2018-2020 yılı faaliyet programında yer alan uluslararası yarışmalarına yelken, tekne ve ekipmanlarının taşınmasında hizmet ortağı olduğu kaydedildi.