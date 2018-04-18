Yasin Öztekin artık kulüp arıyor

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Paul Pogba hakkında bomba transfer iddiası!





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’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve beklediği sözleşmeyi bir türlü alamayan Yasin Öztekin, menaceri Ahmet Bulut’a, kulüp bulması talimatını verdi.Son dönemde hocası Fatih Terim tarafından kadroda tercih edilmeyen tecrübeli futbolcu, yurt dışındaki kulüpler de dahil olmak üzere tüm opsiyonları değerlendirmeye çalışacak.