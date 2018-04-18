VakıfBank’ın konuğu Eczacıbaşı VitrA

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında, VakıfBank yarın Eczacıbaşı VitrA’yı ağırlayacak.VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak müsabaka, saat 18.30’da başlayacak.Toplamda üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, VakıfBank 1-0 önde bulunuyor.Normal sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Beşiktaş’ı geçen VakıfBank, yarı finalde Galatasaray’ı eleyerek adını finale yazdırmıştı. Sarı-siyahlılar, 1 sezon aradan sonra yeniden şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.Eczacıbaşı VitrA ise Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin normal sezonunu zirvede tamamladı. Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor’u, sonraki turda da Fenerbahçe’yi geçti. Eczacıbaşı VitrA, son olarak 2011-2012 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.