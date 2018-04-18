Trump’tan son dakika Türkiye açıklaması!

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018





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ABD’li iyi bir insan ve Hristiyan lider olan rahip Brunson, Türkiye’de yok yere yargılanıyor. Ona casus diyorlar ama ben onun olduğundan daha casusumdur. Umarım ait olduğu yere ailesinin yanına geri dönmesine izin verilir”