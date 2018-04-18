Trabzonsporlulardan FIFA'ya protesto!

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taraftarları,'yı Zürih'teki genel merkezi önünde bir süredirsürecinde alınan kararlar nedeniyle protesto ediyor.'nın paylaştığı habere göreönderliğindeki bir grup taraftar, 4 Nisan'dan bu yana şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesi için hazırladıkları afiş ve pankartlarla eylem yapıyor.Haberde adalet aradıkları vurgulayan taraftarların bugün itibarı ile de açlık grevine başladıkları kaydedildi.3 Temmuz'da açılan şike davasıyla başlayan süreçte Fenerbahçe,tarafından 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilmiş fakat Sarı Lacivertliler'in 2010-11 sezonunda elde ettiği şampiyonluk el değiştirmemişti.