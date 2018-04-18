Trabzonspor Sivasspor maçı biletleri satışa sunuldu

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Karadeniz temsilcisinin, cumartesi günü’da’ndaile karşılaşacağı kritik mücadelenin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 25 TL ile 425 TL arasında değişiklik gösterirken, Bordo-Mavili yönetimin en az 25 bin taraftarı stadyuma beklediği öğrenildi. Öte yandanlu futbolseverler için de çıkarılan biletlerin 30 TL olduğu açıklandı.