Trabzonspor’da Onazi ile Burak Yılmaz takımdan ayrı çalıştı

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Fabian Castillo ile Osmanlıspor maçında rahatsızlanan Abdülkadir Ömür katılmadı. Ogenyi Onazi ile Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.