Trabzonspor'da eldivenler Uğurcan'a





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Önceki gün oynanan ve 3-3 beraberlikle tamamlananmaçında sakatlanan, hatta mücadelenin son 6 dakikasında büyük bir fedakarlık göstererek maçı tamamlayan’tan,’a kötü haber geldi. Dün MR’ı çekilen 29 yaşındaki file bekçisinin, daha önce operasyon geçirdiği sol diz ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Tecrübeli kalecinin sezonu kapattığı ve ligde geride kalan 5 haftada forma giyemeyeceği öğrenildi. Fırtına’nın Kosta Rikalı kalecisi’nun da uzun zamandır sakat olması moralleri bozarken, kale 22 yaşındaki eldiven’a kaldı.Teknik direktör’ın, kaleci antrenörü’e önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için Uğurcan’ı hazırlaması adına talimat verdiği öğrenildi. Bu sezon ligde sadece ilk yarıda oynanan ve 3-0’dan 4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında forma giyen Uğurcan, ikisi penaltıdan olmak üzere kalesinde 3 gol görmüştü.