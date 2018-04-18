Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin gecesi tatsız bitti!

MADDİ HASAR OLUŞTU

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ve eşi, geçen akşam yemek yedikleri mekan çıkışı tatsız bir olay yaşadı. Yaklaşık olarak üç saat kaldıkları mekandan çıkan ikili hızını alamayan bir taksinin hedefi oldu.Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada,Tolgahan Sayışman’ın aracının dikiz aynası kırılırken, sol ön kapıda maddi hasar oluştu. Trafik polislerinin gelmesini bekleyen Sayışman çifti, “Çok şükür, ucuz atlattık” ifadelerini kullandı. İşlemler tamamlandıktan sonra ise Tolgahan Sayışman'ın otomobili çekiciyle otoparka götürüldü.