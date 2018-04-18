Sweat Fest’te geri sayım

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Türkiye’nin 1 numaralı spor gazetesi FANATİK’in basın sponsoru olduğutarafından geçen sene hayata geçirileniçin bir kez daha geri sayıma geçildi. 5-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul’daki’te gerçekleşecek organizasyonda,gibi alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Boyner ve Abacıoğlu, “Daha önce Sweat Fest’e 5 bin kişi katılmıştı. Bu kez bu rakamın daha da artmasını umuyoruz. İleride yurt dışında da bunu yapmayı planlıyoruz” dediler.Tüm spor tutkunlarını bir araya getirecek olan ve Türkiye’nin en geniş kapsamlı spor festivali olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sweat Fest’e ilginin büyük olması bekleniyor. Spor ve eğlence ile iç içe geçecek festiavele katılmak isteyen tüm sporseverler ‘SWEATers’ uygulamasını cep telefonuna indirip detaylı bilgi alabilecekler. Biletler, Biletix’ten satışa çıkacak.