Son karar Fernandao

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Sivas deplasmanında sakat sakat oynayan ve büyük fedakarlık yapan Soldado’ya sağlık ekibi yoğun tedavi uyguluyor. İspanyol yıldız kontrollü olarak idmanlara çıkarken, teknik direktör Aykut Kocaman’ın ligde kalan 5 final haftasını düşünerek bugün oyuncusunu riske etmeyeceği öğrenildi. Beklenen form düzeyine ulaşan Soldado’yu şampiyonluk yolunda kaybetmek istemeyen Kocaman, son dakika sürprizi yaşanmazsa Fernandao ile bugün kupa derbisine çıkacak.Brezilyalı futbolcu antrenmanlardaki hırslı performansıyla göze girerken, gol hasretine Kadıköy’de son vermek amacında. Fernandao ligde en son 23. haftadaki Beşiktaş maçında ağları havalandırmıştı. Vodafone Park’taki mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-1 kaybetmişti.