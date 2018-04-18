Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim kararı aldık

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ile yaptığı görüşme sonrası erken seçim kararı aldıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim teklifine olumlu yaklaştık. 24 Haziran 2018'de seçime gitmeye karar verdikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.Detaylar geliyor...