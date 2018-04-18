Seren Serengil ve Yaşar İpek de trafik magandalarına uydu!





KURALLARI HİÇE SAYAN ÇİFTE CEZA GELECEK Mİ?

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Dikkatlerden kaçmayan detay iseve’in emniyet kemeri takmadıkları ve otomobili kullanan’in kurallara aykırı olarak direksiyon başındayken telefonla ilgilenmesiydi., sevgilisi Yaşar İpek takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Dikkatlerden kaçmayan detay ise Seren Serengil ve Yaşar İpek’in emniyet kemeri takmadıkları ve otomobili kullanan Yaşar İpek’in kurallara aykırı olarak direksiyon başındayken telefonla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan Seren Serengil ve Yaşar İpek’in trafik kurallarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk sırasında polis tarafından durdurulup durdurulmadıkları ya da çifte ceza yazılıp yazılmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor…